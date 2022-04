Erfolgreiche Aufholjagd im Schneeregen

Simon Wagner bleibt das Maß der Dinge in der Rallye-Staatsmeisterschaft. Nach dem Auftakt im Rebenland gewann der Mühlviertler im Skoda nach einer spektakulären Aufholjagd nun auch die Lavanttal-Rallye vor seinem großen Widersacher Hermann Neubauer (Ford). Bruder Julian Wagner siegte wie schon in der Steiermark in der Wertung der zweiradgetriebenen Fahrzeuge.

Hatte Staatsmeister Wagner am Freitag noch 24 Sekunden Rückstand auf seinen furios gestarteten Salzburger Konkurrenten, so drehte er bei völlig anderen Wetterverhältnissen mit Schnee und Regen in Kärnten auf den verbliebenen sieben Sonderprüfungen den Spieß um. Wagner, zuletzt international auch mit einem dritten Platz beim EM-Lauf auf den Azoren positiv aufgefallen, hatte mit seinem Wolfsberger Co-Piloten Gerald Winter ein Ass im Ärmel. Dem richtete eine Bekannte aus, dass es vor allem in den Waldpassagen extrem nass war. Während Neubauer auf Regenreifen verzichtete, fuhr Wagner auf den Pneus einen Vorsprung heraus, der am Ende 23,3 Sekunden betrug. Der drittplatzierte Ungar Kristof Klausz, immerhin im Vorjahr Gewinner der Waldviertel-Rallye, hatte schon 4:10 Minuten Rückstand.

"An den Zeiten sieht man, dass das Niveau bei uns recht hoch ist. Man sagt mir eine gewisse Coolness nach. Dazu kann ich jedem Jungen nur raten, sich im Kartsport an den Motorsport heranzutasten", sagte Wagner. (fei)