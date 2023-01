Er will doch nur mitfahren

"Es geht nur ums Geld", schimpft Michael Andretti in Richtung der zehn aktuellen Formel-1-Teams. Anstelle eines sportlichen Mehrwerts würden diese, so der Sohn von Ex-Weltmeister Mario Andretti (1978), nur den persönlichen Vorteil sehen. Seit einiger Zeit versucht der 60-Jährige nämlich mit einem eigenen US-Rennstall in die "Königsklasse" des Motorsports einzusteigen – nur will ihn diese nicht.