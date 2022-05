Eine "Turnübung" bei fast 100 Stundenkilometern

Um das zu ändern, richtet der MSV Schwanenstadt am Sonntag erstmals seit 39 Jahren ein derartiges Spektakel auf der einstigen WM-Strecke Schwanenstadt/Niederholzham aus. "Die Kunststücke, die die Beifahrer vollbringen, sind unglaublich", sagt Lokalmatador Karl Schmidinger. Während der einzige oberösterreichische Beiwagenstaatsmeister seine Routine am Steuer ausspielt, wird der erst 18-jährige Felix Sumann neben ihm das Motorrad ausbalancieren. Gelingt es, den Beiwagensport wiederzubeleben, hält MSV-Chef Peter Aicher in Zukunft sogar einen Weltcup für möglich.