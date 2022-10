Eine richtige Rennstrecke zur falschen Jahreszeit

"Wir kommen zur falschen Jahreszeit in diese Gegend, Rennmaschinen sollten im Sommer bewegt werden, nicht im Winter", sagte KTM-Pilot Miguel Oliveira. Der Sieger des jüngsten MotoGP-Laufs in Thailand belegte im Freitag-Training Platz elf, sein Teamkollege Brad Binder war auf Platz 15 der zweitschnellste KTM-Fahrer. Die Bestzeit markierte Johann Zarco vor Marco Bezzecchi (beide Ducati). In der WM führt Yamaha-Mann Fabio Quartararo zwei Punkte vor Francesco Bagnaia (Ducati), weitere 18 Zähler dahinter lauert Aleix Espargaro (Aprilia).

Das drittletzte Saisonrennen wird morgen auf Servus TV live zu sehen sein (5 Uhr MESZ, Aufzeichnung ab 12.15 Uhr).