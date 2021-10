Das Titelduell in der MotoGP zwischen WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo und Senkrechtstarter Francesco Bagnaia biegt am Sonntag in Misano (14 Uhr live auf ServusTV) in die drittletzte Saisonrunde ein. Die "Königsklasse" der Motorrad-WM elektrisiert nicht nur die Fans. Mit Maximilian Kofler eifert auch ein Oberösterreicher dem Traum einer MotoGP-Karriere nach. Ein Ziel, bei dem dem Attnang-Puchheimer aber ein Rückschlag droht, könnte er doch nächste Saison seinen Platz in der Moto3 verlieren.