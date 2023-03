Ein WM-Start auf der portugiesischen Achterbahn

Über 20 Grad, strahlender Sonnenschein: So präsentierte sich gestern Portimao bei meiner Ankunft dort und war damit den Gegebenheiten zuhause nicht ganz unähnlich. Aber wir sind alle nicht hierher nach Portugal gekommen, um das gute Wetter zu genießen. Am Sonntag wird am Autodromo Internacional do Algarve die Motorrad-Weltmeisterschaft 2023 vom Stapel gelassen und das Warten für Teams, Fahrer und Fans hat ein Ende.