"Ein Schritt Richtung Titel"

Francesco Bagnaia gewann das vorletzte Rennen der Motorrad-Saison in Sepang vor seinem Ducati-Kollegen Enea Bastianini und seinem WM-Rivalen Fabio Quartararo. Die Entscheidung um die WM-Krone ist dennoch vertagt: Vor dem letzten Lauf am 6. November ist der Vorsprung des Italieners auf den Franzosen allerdings auf 23 Punkte angewachsen – für einen Sieg gibt es 25 Zähler.

"Wir haben einen großen Schritt in Richtung WM-Titel gemacht", wusste Bagnaia, was es geschlagen hat. Der 25-Jährige steht vor dem erstmaligen Gewinn des MotoGP-Titels.

Bei seinem einzig verbliebenen WM-Konkurrenten hielt sich die Enttäuschung über die fast schon verspielte WM-Chance jedoch in Grenzen, überwog nach einer Pech- und Pannensträhne die Freude über den ersten Top-Drei-Platz seit Spielberg. "Das tut gut, es ist lange her, dass ich auf dem Podest war. Ich habe das Maximum herausgeholt", sagte Quartararo, der schon mit einem Auge auf das Saisonfinale blickte. "Auch wenn die Chance sehr klein ist, wir haben die Entscheidung nach Valencia gebracht."

Eine Vorentscheidung fiel in Sepang bei trockenen Verhältnissen bereits nach dem Start. Der nur von der neunten Stelle ins Rennen gegangene Bagnaia fand sich nach nur zwei Kurven bereits an der zweiten Stelle wieder. "Ich habe den besten Start meines Lebens hingelegt. Das war einfach perfekt", sagte Bagnaia. Als der vor ihm fahrende Pole-Position-Mann Jorge Martin in Runde sieben stürzte, war für den Italiener der Weg zum Sieg frei.

"Können nur Danke sagen"

Vor dem Rennen war mit einer Minute Applaus anstelle einer Schweigeminute an den verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz gedacht worden. Red Bull ist in der Motorrad-WM unter anderem als Hauptpartner des KTM-Werksteams vertreten. "Wir können nur Danke sagen. Dieser Mann hat die Träume von mehr Sportlern wahr werden lassen als irgendjemand sonst. Sein Vermächtnis wird für immer leben", sagte der achtplatzierte KTM-Fahrer Brad Binder. Sein Werksteamkollege Miguel Oliveira landete auf dem 13. Platz.