Bevor es mitten ins Auge des Geschehens nach Spielberg geht, wo am Wochenende der Große Preis von Österreich in der Motorrad-WM steigt, legten die MotoGP-Stars von KTM gestern im neuen Herzstück ihres Arbeitgebers noch einen Boxenstopp ein. Die OÖN waren exklusiv dabei, als die Werksfahrer Brad Binder und Miguel Oliveira mit Team-Manager Francesco Guidotti und Motorsport-Chef Pit Beirer in der Motohall von Mattighofen zusammentrafen, um dann am Abend in einer ServusTV-Sondersendung über den