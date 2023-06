Ducati ist die Benchmark, Marquez der Faktor X

Marc Marquez ist zweifellos der "King of Sachsenring". Davon zeugen elf Siege dort, allein acht in der Königsklasse MotoGP. Ein Linkskurs, quasi ununterbrochene Schräglage, all das kommt ihm sehr entgegen. Ob es auch im Sprint heute oder beim Großen Preis am Sonntag klappt? Ich würde es ihm wünschen, aber so sicher wie dereinst ist das nicht mehr beim einstigen spanischen Wunderwuzzi. Und daran ist nicht die Ducati-Dominanz zuletzt wirklich schuld.

Klar, vier Oberarm-Operationen, zwei Knochentransplantationen, eine Knochenmarkentzündung, zweimal Doppelsichtigkeit und zuletzt eine Mittelhandknochenfraktur, das alles hat Spuren beim Ex-Weltmeister hinterlassen. Aber ich glaube nicht, dass der Kerl von einem Tag auf den anderen das Fahren verlernt hat.

Vielmehr ist es seine Honda, die momentan einfach nicht mehr hergibt. Das Werk steckt im selben Dilemma wie seine japanischen Konkurrenten von Yamaha, die mit ihren einstigen Stärken Fahrbarkeit und Kurvenspeed längst nicht mehr so wie früher punkten können. Der Glaube, dass Honda mit dem neuen Kalex-Chassis alle Sorgen los sein wird, ist auch übertrieben. Nichts geht über Nacht in dieser Serie. Woran liegt es dann?

Hinter vorgehaltener Hand wird es oft im Fahrerlager diskutiert, richtig offen sagt es aber bis heute keiner. Der Einheitsreifen von Michelin – bitte nicht falsch verstehen, sicherlich ein fantastisches Produkt – stellt alle Teams und manche halt mehr vor ziemliche Probleme. Er lässt nur ein Fahrmuster zu. "Der Grat ist sehr schmal, den richtigen Reifen im richtigen Temperaturfenster zu haben, um die Performance auf den Punkt zu bringen", drückte es Miguel Oliveira in der Vergangenheit aus. Und das ist alles andere als einfach. Fährt man im Pulk, wird der Reifen schneller heiß. Ist man allein unterwegs, hat man wiederum das Problem, dass es in die andere Richtung geht.

Viele komisch anmutende Ausfälle aus heiterem Himmel, von denen auch ein WM-Leader wie Francesco Bagnaia etwa in Amerika nicht verschont blieb, sprechen eine klare Sprache. Man muss sich vorstellen: Er holt die Pole in Austin, gewinnt den Sprint, führt das Sonntagsrennen an – und rutscht auf einmal weg. Der Zuschauer vor dem TV würde vermuten: ein Fahrfehler. Vielmehr war es ein unerwarteter Traktionsverlust.

Ducati – derzeit absolute Benchmark –, die immer stärker werdenden Mannen von KTM und Aprilia haben dieses empfindliche System dennoch besser im Griff als die anderen Werke.

Eine ganz spezielle Strecke

Doch der Sachsenring ist und bleibt sehr speziell. Den einzigen Ducati-Sieg in Sachsen holte 2008 Casey Stoner. Und wie sagte Bagnaia zuletzt: "Marc hat auf dieser Strecke besondere Fähigkeiten." Der Grat zwischen Triumph und nächstem Ausfall ist für ihn aber schmaler denn je.

Gustl Auinger ist gebürtiger Lambacher und früherer WM-Pilot. Heute ist er Schirmherr des Rookies Cup und TV-Experte für ServusTV. Der Sender zeigt das Geschehen am Sachsenring Samstag (ab 10.40 Uhr) und Sonntag (11) live.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper