Ducati-Festspiele in Mugello

Der Weltmeister holte das Maximum an Punkten am Wochenende.

Mugello trägt Rot: Nach dem Fünffach-Sieg am Samstag im Sprint ließ Ducati auf seiner Haus- und Hofstrecke beim Grand Prix der Motorrad-WM einen weiteren Vierfach-Coup folgen. Dominant war dabei Francesco Bagnaia, der als jeweiliger Erster auch seine Führung in der WM ausbaute. Der Beste vom Rest war KTM-Mann Brad Binder als Fünfter. Dem Südafrikaner gelang auch ein Achtungserfolg. Er stellte mit seiner RC16 mit 366,1 km/h einen neuen Top-Speed-Rekord in der Königsklasse MotoGP auf.

"Das war definitiv eines der besten Renn-Wochenenden in meiner bisherigen Karriere", jubelte Bagnaia, der die Maximalzahl von 37 Zählern in Mugello erreichte – und nun 21 Punkte vor seinem ersten Verfolger Marco Bezzecchi, der Achter wurde, führt. KTM-Pilot Jack Miller luchste Bagnaia zwar mit einem tollen Start die Spitzenposition ab, doch schon in Kurve zwei schlug der Italiener zurück und fuhr dann souverän zum dritten Saisonsieg vor seinen Markenkollegen Jorge Martin, Johann Zarco und Luca Marini. Miller blieb am Ende Rang sieben.

Für den sechsfachen Weltmeister Marc Marquez (Honda) begann das Rennen zwar in der ersten Reihe, endete aber schon in der sechsten Runde mit einem Sturz. Es war bereits sein vierter Ausfall in Folge. Sein Bruder Alex (Ducati) rutschte – Rang drei vor Augen – in Runde 15 ebenfalls ins Kiesbett.

Zufrieden mit seinem fünften Rang war dagegen Binder. Besonders deshalb, weil seine Maschine für einen heißen Sommer gerüstet ist. "Das Bike ist eine absolute Rakete, das Team hat einen super Job gemacht. Überholen macht damit richtig Spaß, es wird uns noch viel Freude bereiten", sagte der 27-Jährige nach dem Geschwindigkeitsrekord, den er im Sprintrennen auf der 1,141 km langen Start-Ziel-Geraden setzte. Er überbot die alte Bestmarke des Spaniers Martin von 363,6 km/h aus dem Vorjahr am selben Ort um 2,5 km/h.

Für wertvolle WM-Punkte reichte es für den bislang heuer in den neu eingeführten Sprints so stark fahrenden Binder diesmal dennoch nicht. Nach einer Long-Lap-Strafe schaute nur Platz elf heraus. In der Konstrukteurswertung liegt die oberösterreichische Motorradschmiede weit hinter Ducati auf dem zweiten Platz.

Rins und Mir fehlten verletzt

Pech hatte Alex Rins. Der Honda-Pilot kam im Sprint so schwer zu Sturz, dass er sich einen doppelten Bruch des rechten Beins zuzog – und operiert werden musste. Schon am Freitag gab Joan Mir wegen einer Fingerverletzung seinen Startverzicht für Mugello bekannt.

Bereits kommendes Wochenende wartet nun der Klassiker auf dem Sachsenring.

Zwei KTM-Triumphe

In der Moto2 fuhr KTM-Jungstar Pedro Acosta ungefährdet seinen dritten Saisonsieg ein, während Tony Arbolino als Zweiter die WM-Führung verteidigte. Bemerkenswert Aron Canet, der mit gebrochenem Mittelhandknochen auf Rang vier kam. Auch in der Moto3 gab es einen KTM-Triumph durch WM-Leader Daniel Holgado. Der Linzer Jakob Rosenthaler fuhr im Rookies Cup beinahe sein erstes Podium ein, doch in der letzten Runde stürzte der Kontrahent vor ihm.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl