Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist überzeugt, dass sein ewiger Rivale Sebastian Vettel ein Comeback feiern wird. "Ich sitze hier und akzeptiere irgendwie, dass dies dein letztes Rennen ist, aber du wirst zurückkommen", sagte der Brite bei einer Pressekonferenz mit dem Deutschen auf dem Yas-Marina-Kurs. "Die Formel 1 zieht einen immer wieder zurück, und das haben wir bei vielen anderen Fahrern auch gesehen, also..."

Nach 16 Jahren in der Formel 1 mit 53 Grand-Prix-Siegen und vier Weltmeistertiteln bestreitet der 35-jährige Deutsche beim Saisonfinale in Abu Dhabi seinen 299. und letzten Grand Prix. "Ich habe insgeheim die Erwartung an mich, auch ohne Formel 1 klarzukommen – als würde ich einen Entzug machen", sagte Vettel vor dem Karriereende am Sonntag (14 Uhr, ServusTV).

Er habe viele Ideen und Sachen, die er ausprobieren wolle. Unter anderem unterstützt er Projekte für Klimaschutz und Menschenrechte. "Es gibt so viel zu lernen, es gibt so viel, an dem ich interessiert bin", erklärte Vettel, der ohne Druck einen "offenen Zeitplan" anpeilt. "Ich habe nicht die Erwartung, dass ich etwas anderes mache und unter den Besten der Welt bin. Das wäre weit hergeholt und der falsche Ansatz", räumte Vettel ein. Er erwartet auch Rückschläge, wenn er sich selbst neu kennenlernt. "Vielleicht fühle ich mich schrecklich, vielleicht erlebe ich auch eine Phase, in der es sehr, sehr schwer ist, aber das alles kommt früher oder später sowieso." Diese Ungewissheit könnte Vettel zu der Aussage verleitet haben, eine Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports nicht dezidiert auszuschließen. "Vielleicht denke ich nächstes Jahr oder in zwei Jahren anders darüber."

"Ich sehe ihn als Verbündeten"

Für Hamilton ist Vettel mittlerweile ein echter Freund. "So etwas ist schwierig, wenn man im Wettbewerb steht und beide um etwas kämpfen, für das man Leidenschaft aufbringt", sagte der Mercedes-Pilot. "Seb war der Erste, der zu mir stand und mit mir niederkniete. Er ist der Erste, der sich für Dinge einsetzt, die ihm am Herzen liegen. Ich sehe ihn wirklich als Verbündeten."

Hamilton (37) will noch ein paar Jahre in der Formel 1 aktiv sein. Abu Dhabi bietet ihm die letzte Chance auf seinen ersten Saisonsieg. Ziel ist Platz zwei in der Konstrukteurs-WM, der Extra-Bonuszahlungen garantiert. Mercedes liegt vor dem Finale 19 Punkte hinter Ferrari.

Im gestrigen freien Training war Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) der Schnellste.