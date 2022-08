Alex Hofmann ist polyglott unterwegs, der beliebte Motorrad-Experte bei Servus TV spricht als Ex-Pilot aber vor allem die Sprache der Fahrer. Warum der Österreich-Grand-Prix am Sonntag in Spielberg für ihn als Deutschen ebenfalls so etwas wie ein Heimrennen ist und was von Lokalmatador KTM zu erwarten ist, verrät der Ex-Europameister im Interview mit den OÖN.