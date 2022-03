Drohnenangriff überschattet Grand Prix in Saudi-Arabien

Vom Jeddah Corniche Circuit war plötzlich eine gigantische Rauchwolke zu sehen, es roch überall nach verbranntem Öl und auf sozialen Medien wurden Filme gepostet, die eine lichterloh brennende Fabrik zeigten. Der Große Preis der Formel 1 in Saudi-Arabien am Sonntag (19 Uhr, live auf ServusTV) wackelt nun bedenklich, nachdem das Training von einem Drohnenangriff auf eine nahe Raffinerie des Ölkonzerns Aramco überschattet wurde.

Auch Weltmeister Max Verstappen roch kurz vor Ende der ersten Übungseinheit "etwas Verbranntes" und fragte via Funk sein Red-Bull-Team, ob das sein Auto sei. Doch schnell sollte sich herausstellen, dass der Grund ein viel schlimmerer war. Die Raffinerie des Hauptsponsors der Rennserie liegt nur elf Kilometer Luftlinie entfernt von dem Stadtkurs. Laut Medienberichten dürfte es sich um eine weitere Attacke von Huthi-Rebellen aus dem Jemen handeln. Diese nehmen aus dem Nachbarland immer wieder Ziele in Saudi-Arabien ins Visier, zuletzt vor einer Woche schon mit einer Rakete. Dabei wurde auch eine Anlage des Ölkonzerns Aramco in Jeddah getroffen, an einem Öltank brach Feuer aus. "Dieser Vorfall hat keine Auswirkungen auf das Rennwochenende", hatten die Veranstalter damals mitgeteilt. Ob das nun ebenfalls weiter gilt?

Noch am Freitag wurden die Teamchefs dann eilends zu einem Meeting zusammengerufen. Bis in die Abendstunden war keine Entscheidung gefallen, wie es mit dem Rennen am Sonntag weitergeht. Aus dem Fahrerlager hieß es laut "Sky Sports" aber, dass es noch "keine Panik" gebe. Mit 15 Minuten Verspätung rollten dann auch die ersten Autos wieder auf den Kurs am Roten Meer für das zweite Training. "Uns wurde von der Regierung die Versicherung gegeben, dass es hier sicher ist zu fahren", sagte dazu Haas-Teamchef Günther Steiner auf ServusTV.

"Wir sind völlig unerwartet in diese Situation gekommen. Ich glaube, dass von diesen Terroristen bewusst der Grand Prix ausgesucht wurde, weil sie dadurch größte Publicity kriegen", meinte Red Bulls Motorsport-Konsulent Helmut Marko.