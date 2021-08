Geht es nach Österreichs Formel-1-Legende Gerhard Berger, dann darf sich die Königsklasse des Motorsports heuer auf ein Herzschlagfinale einstellen. "Ich wäre nicht überrascht, wenn die Entscheidung erst in Abu Dhabi fallen würde", sagte der 61-jährige Tiroler zum Fachportal "speedweek.com". In den Vereinigten Arabischen Emiraten steigt am 12. Dezember das letzte der noch zwölf ausstehenden Saisonrennen.