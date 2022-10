"Dieser Fall wird ein echter Härtetest für das System"

Auf die erste Titelchance folgt für Max Verstappen in der Formel-1-WM in Suzuka bereits kommenden Sonntag (7 Uhr MESZ, ServusTV live) die zweite. Aus eigener Kraft schafft es der Niederländer nur, wenn er den 18. von 22 Saisonläufen in Japan gewinnt und auch die schnellste Rennrunde markiert. Dann würde Leclerc auch Platz zwei nicht reichen, um die WM-Entscheidung erneut zu vertagen. Doch davor wird es abseits der Rennstrecke spannend.

Die in der Vorwoche aufgetauchten Anschuldigungen gegen Red Bull wiegen schwer: Hat der Rennstall in der Vorsaison mehr als sieben Millionen US-Dollar zu viel ausgegeben und sich damit einen Vorteil verschafft? Passend dazu könnte der Motorsport-Weltverband FIA schon heute ein finales Gutachten zu der mit großer Spannung erwarteten Kostendeckelüberprüfung veröffentlichen.

Die FIA steht bei Sanktionen aber vor mehreren Problemen. Zum einen gibt es keinen festen Strafenkatalog, zum anderen ist Fingerspitzengefühl gefragt. Der Verband wird wohl keinen Präzedenzfall schaffen wollen, wonach Rennställe in Zukunft schon wissen, mit welcher (Geld-)Strafe sie zu rechnen haben, wenn sie die Kostengrenze um einen bestimmten Prozentsatz überschreiten. Summen von bis zu fünf Millionen Dollar gelten als "kleinere Regelverletzung" und könnten nur mit einer Strafzahlung geahndet werden. Bei schwereren Vergehen sind offenbar härtere Schritte bis zu einem nachträglichen Punktabzug denkbar.

Die Untersuchungskommission stand vor der schwierigen Aufgabe, teils ziemlich undurchsichtige Firmenkonstruktionen entflechten zu müssen. Dieser Umstand könnte einer der Gründe dafür sein, warum Red Bull davon ausgeht, alle Regeln eingehalten zu haben. Eigentlich sollte der Bericht schon im Frühjahr veröffentlicht werden, doch der Termin musste mehrfach verschoben werden. Und da kommt die nächste Herausforderung: Will die FIA zulassen, dass mehr als zehn Monate nach dem Ende der Saison das Ergebnis angezweifelt wird? Vielleicht sogar Max Verstappen seinen Titel verliert oder darum bangen muss? Das wäre der Öffentlichkeit sehr schwer zu verkaufen. Eine zu lasche Strafe wiederum dürfte Nachahmer auf den Plan rufen. "Dieser Fall wird ein echter Härtetest für das System", brachte es der stellvertretende Ferrari-Teamchef Laurent Mekies auf den Punkt.