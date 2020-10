Nun ist es fix: Motorrad-Ass Marc Marquez wird nach seiner schweren Oberarmverletzung auch die beiden Großen Preise von Aragon (Sonntag und 25. Oktober) verpassen. Ein Comeback des in den vergangenen Jahren so dominanten MotoGP-Weltmeisters wird es frühestens am 8. November in Valencia, wenn nicht erst 2021 geben. Eines dürfte schon jetzt feststehen: 2020 gibt es einen neuen Champion in der WM-Königsklasse.