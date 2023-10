Die weltmeisterliche MotoGP-Show des Francesco Bagnaia: Von Startplatz 13 zum Sieg

Zwar wird auf zwei Rädern für gewöhnlich mehr überholt als auf vier, dennoch hatte jene Aufholjagd, mit der sich Francesco Bagnaia am Sonntag den MotoGP-Sieg beim Großen Preis von Indonesien sicherte, ein historisches Ausmaß. Der Italiener war mit seiner Ducati nämlich nur vom 13. Startplatz losgefahren. Auf trockener Strecke war Vergleichbares zuletzt Marco Melandri 2006 gelungen, als der Italiener in Istanbul vom 14. Startplatz aus gewonnen hatte. "Unglaublich! Mit einem solchen Rennen hätte ich nicht gerechnet", jubelte Bagnaias Teamchef Luigi Dall’Igna.

Der Pilot selbst stufte seinen Erfolg als einen der größten seiner Laufbahn ein. "Vom Stellenwert her würde ich diesen Sieg als mindestens so wichtig einstufen wie den im vergangenen Jahr in Malaysia, vielleicht sogar noch wichtiger", verwies Bagnaia auf jenes Rennen, in dem die Vorentscheidung zugunsten seines ersten MotoGP-WM-Titels gefallen war.

Zwar weist der diesjährige Kalender noch fünf Rennen aus, allerdings könnte Indonesien ein richtungsweisender Grand Prix im Kampf um die Fahrer-Krone gewesen sein. Denn Hauptkonkurrent Jorge Martin schien gestern lange auf gutem Weg zu seinem nächsten Saisonsieg, ehe der Spanier, der den Sprint am Samstag für sich entschieden hatte, seine Pramac-Ducati in der 13. Runde im Kiesbett versenkte. Der 25-Jährige, der in der Fahrerwertung nun 18 Punkte hinter Bagnaia liegt, ist sich sicher, dass Schmutz auf der Strecke der Grund für seinen Ausrutscher war. Ohne den überlegenen Martin wurde es zu einer knappen Angelegenheit: Bagnaia, Maverick Vinales (2./Aprilia) und Fabio Quartararo (3./Yamaha) waren auf dem Zielstrich letztlich nur durch 0,433 Sekunden getrennt.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Bagnaia verriet nach dem Rennen, dass er seit Mai gehandicapt auf dem Motorrad saß: "In Le Mans hatte ich mir den Fuß gebrochen. Auch die Hand war gebrochen." Verstärkt wurden die Schmerzen durch einen Sturz in Barcelona. "Das hier war jetzt das erste Wochenende, an dem ich keine Probleme mit meinem Bein hatte", sagte Bagnaia.

Die KTM-Piloten Brad Binder und Jack Miller landeten auf den Plätzen sechs und sieben.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper