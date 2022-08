Dieses Grand-Prix-Wochenende am Red-Bull-Ring war für mich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Einerseits, weil es wieder ein richtig lässiges Motorrad-Fest in der Steiermark war, wir aber im Rookies Cup am Samstag fast eine Tragödie erleben mussten. Die gute Nachricht vorweg: Der am Samstag in der Auslaufrunde so unglücklich gestürzte Amaury Mizera ist in einem stabilen Zustand, laut Ärzten besteht keine Lebensgefahr.