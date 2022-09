Die Rückkehr des Königs

Acht Mal stand er beim Aragon-GP auf dem Podest, sechs Mal ganz oben und fünf Mal davon allein in der MotoGP: Niemand hat dieses Rennen so geprägt wie Marc Marquez. Da passt es, dass der 29-Jährige auf dem Kurs in Ostspanien, auf dem sogar eine Kurve nach ihm benannt ist, sein Renn-Comeback nach 110 Tagen – mittlerweile wurde er ein viertes Mal am rechten Oberarm operiert – feiert (So., 14 Uhr). Der achtfache Weltmeister ist vor seinem Heim-GP hörbar bemüht, die Erwartungen zu drosseln. "Das Ziel ist an diesem Wochenende nicht, auf die Strecke zu gehen und auf Anhieb wieder zu kämpfen. Das Ziel ist, alles wieder aufzubauen und gut für die Zukunft vorzubereiten – mich selbst, das Motorrad, alles", sagte der Spanier.

Bereits vor einer Woche hatte Marquez auf seiner Repsol-Honda für Testfahrten in Misano Platz genommen. An eineinhalb Tagen spulte der 59-fache MotoGP-Sieger in Italien hundert Runden ab. Marquez zeigte sich danach zufrieden, vergleichbar mit einem Rennwochenende sei es aber nicht: "Die Intensität wird höher sein und man hat weniger Zeit sich auszuruhen, daher wird das eine andere Art von Herausforderung."