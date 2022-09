Die letzte Bastion am Berg

Begonnen hatte es 1983 als Bewerb für Motorräder, ehe es vier Jahre später dann die Automobil-Piloten erstmals auf die Spitze trieben – das Noblend-Bergrennen Esthofen-St. Agatha, das dieses Wochenende zum bereits 34. Mal über die Bühne geht, ist in der Motorsport-Szene ein guter alter Bekannter und mit tausenden Besuchern sowie Teilnehmern aus dem In- und Ausland, die mit Oldtimern, Sportwägen oder sündteuren Formel-Boliden antreten, ein Fixpunkt im Kalender.

Aus vielerlei Gründen ist dieses Bergrennen dennoch das letzte seiner Art in Österreich. Dafür betreibt der veranstaltende MSC Rottenegg mit seinen vielen Helfern gehörigen Aufwand. Schon seit Mittwoch läuft der Aufbau an allen Ecken und Enden der Strecke. Nachdem im September 2009 ein tragischer Unfall mit zwei Todesopfern passierte, stand der Klassiker bereits vor dem Aus. Doch seither wurde noch einmal viel in die Sicherheit investiert. Auf Altenstrassers Initiative wurden etwa unter anderem 800 Meter Betonleitwände vom Vereinsbudget gekauft.

Man punktet beim Fan dennoch mit Nahbarkeit. "Bei uns gibt es noch Motorsport zum Anfassen. Das Fahrerlager ist offen, dazu ist jeder Punkt der Strecke zu Fuß einfach erreichbar", sagt Altenstrasser, der als kleiner Bub zum ersten Mal Bekanntschaft mit dem Rennen machte. "Damals habe ich vorrangig aber nur Pfand-Becher gesammelt, um mein Taschengeld aufzubessern", lacht der MSC-Obmann.

Fällt die Schallmauer?

Teuer verkaufen war immer schon die Devise vieler bei diesem doch ganz eigenen Motorsport-Bewerb mit Seltenheitswert. Prominente wie Ski-Olympiasieger Franz Klammer, der 1989 einen Mercedes in einen Apfelbaum "parkte", versuchten schon ihr Glück, auch Stars von der Rundstrecke, wie Karl Wendlinger, wagten den Seitensprung. Der derzeitige Star der Berg-Szene, der Italiener Christian Merli, darf heuer natürlich nicht fehlen. Der amtierende Europameister schraubte mit seinem Osella FA 30 Judd im Vorjahr den Rekord auf 1:00,777 Minuten. Wenn das Wetter hält, wie Altenstrasser hofft, könnte erstmalig die Ein-Minuten-Schallmauer geknackt werden. Und für den Veranstalter noch wichtiger: Auch ein Zuschaueransturm wäre erneut garantiert. (fei)

Das Bergrennen

Programm: Heute, 12 bis 17 Uhr: Training; Sonntag, 8.30 bis 11 Uhr: Training; ab 12 Uhr: zwei Rennläufe

Kurs: 3210 Meter (Streckenrekord: 1:00,777 Minuten)

Topfahrer: Christian Merli (Europameister und Rekordhalter), Reto Meisel (Schweizer Meister), Karl Schagerl (heimischer Toppilot) Alexander Frank (Lokalmatador aus Engelhartszell)