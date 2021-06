Einige holländische Schlachtenbummler haben ihre Wohnmobile auf den Campingplätzen rund um Spielberg schon in Stellung gebracht, am Red-Bull-Ring selbst laufen die letzten Vorbereitungsarbeiten. Wenn die Formel 1 diesen Sonntag sowie am 4. Juli wie schon im Vorjahr für ein Doppel in der Steiermark gastiert, dann lockt das Motorsport-Fans von nah und fern an. Das Titelduell zwischen Max Verstappen (Red Bull) und Lewis Hamilton (Mercedes) findet seine Fortsetzung.