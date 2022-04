Die Formel 1 kehrt im Jahr 2023 nach Las Vegas zurück

Lewis Hamilton, Max Verstappen und Co. sollen im November des kommenden Jahres entgegen den Gepflogenheiten an einem Samstagabend und nicht wie üblich an einem Sonntag über einen 6,12 Kilometer langen Stadtkurs rasen. Las Vegas wird damit zum dritten US-Rennen im Kalender. Heuer macht die "Königsklasse" des Motorsports in Austin und zum ersten Mal in Miami Station. Der Kurs in Las Vegas soll über den legendären Strip vorbei an weltberühmten Casinos führen. "Es gibt keinen besseren Ort für die Formel 1 als die globale Unterhaltungshauptstadt", sagte Stefano Domenicali, der Chef der Rennserie. Ganz neu ist die Formel 1 in Las Vegas nicht: 1981 und 1982 wurde auf dem Caesars Palace Grand Prix Circuit gefahren – genauer gesagt auf dem Parkplatzgelände des berühmten Hotels.