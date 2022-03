Die Formel 1 hat ihre Seele verkauft

Die Formel 1 kann nach dem Grand Prix von Saudi-Arabien, den Weltmeister Max Verstappen vor Charles Leclerc gewonnen hat, nicht zur Tagesordnung übergehen. Der Angriff der jemenitischen Huthi-Rebellen am Freitag auf eine nur wenige Kilometer von der Strecke entfernte Raffinerie des saudischen Öl-Konzerns Aramco hatte dem PS-Zirkus nachdrücklich vor Augen geführt, dass es nicht reicht, das eine Kriegsland (Russland) aus dem Kalender zu kicken und bei einem anderen (Saudi-Arabien) so zu tun, als sei alles eitel Wonne.

"Ich freue mich, hier rauszukommen", hatte Lewis Hamilton (10.) nach einem verpatzten Rennen vieldeutig gesagt. Seine sarkastische Ergänzung: "Zumindest gab es heute keine Explosion." Nach dem Angriff hatten die Piloten bis drei Uhr nachts beraten. Ein Boykott stand im Raum, der von der Formel-1-Führung sowie der saudischen Regierung abgewendet wurde. Letztere versuchte, die Fahrer von der Lückenlosigkeit ihres – zuvor doch überwundenen – Raketenabwehrsystems zu überzeugen.

Eine Explosion am Freitag unweit der Rennstrecke. Bild: GEPA pictures/ XPB Images/ Moy

Sanfter Druck

Bemerkenswert: Laut der BBC wurde der Formel-1-Tross über die möglichen Folgen einer Absage informiert, "zum Beispiel die Frage, wie leicht Teams und Fahrer das Land verlassen könnten, wenn das Rennen nicht stattfände". Nicht wenige sahen darin eine Erpressung. Dazu passend gibt es einen Vorfall aus 2019, als rund 200 Mitglieder der US-Profi-Wrestling-Serie WWE mehr als sechs Stunden lang am Flughafen festsaßen, weil Unstimmigkeiten mit den saudischen Organisatoren über Geld und TV-Zeiten aufgetaucht sein sollen. Bestätigt ist dieser Zusammenhang allerdings nicht.

Da auch die schauderhafte Menschenrechtslage im arabischen Königreich – jüngst gab es 81 Hinrichtungen an einem Tag – kein Geheimnis ist, hatte Formel-1-Chef Stefano Domenicali hörbar Mühe, das Rennen in Jeddah zu rechtfertigen: "So ein wichtiger Wandel passiert nicht über Nacht, kultureller Wandel braucht Zeit. Aber große Events können die positive Entwicklung beschleunigen." Der argumentative Pfad des Italieners ist ein bestens ausgetretener. Unter anderem vom IOC oder der FIFA, wenn diese Olympische Spiele in China oder die anstehende Fußball-WM in Katar verteidigen. "Sportwashing" heißt jene Imagepolitur, die sich autoritäre Staaten mithilfe sportlicher Events erkaufen. Im Falle Saudi-Arabiens sind es 900 Millionen Dollar, welche die Königsfamilie der "Königsklasse" für einen Zehn-Jahres-Vertrag überweist. Kann oder will es sich die Formel 1 überhaupt leisten, nach der Streichung des Russland-GPs auch hier einen Schlussstrich zu ziehen?

Als die saudisch geführte Kriegskoalition am Samstag offenbar als Vergeltung eine Reihe von Luftangriffen im Jemen flog, bei denen laut Angaben der Huthi auch Frauen und Kinder ums Leben kamen, sei der 2018 für die Stadt Hudeida geschlossene Waffenstillstand verletzt worden. Da der Angriff der Huthi am Freitag auf die Öffentlichkeitswirksamkeit der Formel 1 abgezielt haben dürfte, scheint es, als ob die Anwesenheit des PS-Zirkus zu einer Eskalation des seit 2015 laufenden Jemenkriegs beiträgt. Fest steht: Der Imageschaden für jene Rennserie, die als Zeichen für Menschenrechte bis vor kurzem noch vor jedem Start kniete, ist fatal.