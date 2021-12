Nicht zum ersten Mal entscheidet das letzte Rennen, wer als Formel-1-Weltmeister hervorgeht. Schon 30 Mal war das in der Vergangenheit der Fall, manchmal ging es besonders knapp zu. 1984: Vor dem Abschlussrennen in Estoril hatte Österreichs verstorbene Motorsport-Legende Niki Lauda dreieinhalb Punkte Vorsprung auf Alain Prost. Der Franzose gewann zwar das Rennen, Lauda wurde jedoch Zweiter und Weltmeister mit einem halben Pünktchen Vorsprung. 1976: Lauda ging als WM-Führender in den letzten