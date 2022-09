Der Weltmeister stürzte noch einmal

Für MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo dauerte der Grand-Prix von Aragon in Alcaniz nach einem Zusammenstoß mit Marc Marquez nur drei Kurven. Er krachte mit seiner Yamaha in das Heck des spanischen Honda-Piloten und stürzte spektakulär. Doch dem nicht genug. Der Franzose, der in der WM-Wertung nach dem bitteren Ausfall nur noch zehn Punkte vor dem Rennzweiten Francesco Bagnaia (Ducati) liegt, verunfallte mit dem Scooter auf dem Weg in die Boxenstraße noch einmal.

"Der Streckenposten ist mit einem anderen Roller zusammengefahren und ich hatte einen zweiten Crash. Wir waren recht schnell, zum Glück hatte ich meinen Helm noch nicht abgenommen. Er hat einen Frontalzusammenstoß mit einem anderen Scooter-Fahrer fabriziert. Zum Glück ist mir da nichts passiert. Meine Wunden sind nur vom ersten Crash", schilderte Quartararo den Vorfall.

Bei der Kollision mit Marquez zog sich Quartararo schmerzhafte Abschürfungen und Verbrennungen am Oberkörper zu. Der Titelverteidiger sieht darin aber kein großes Problem vor dem nächsten Rennen, das bereits kommenden Sonntag im japanischen Motegi steigt. "Ich freue mich darauf, auf Strecken zu gehen, wo wir wegen Corona schon lange nicht mehr waren. Motegi ist einer meiner Lieblingskurse", so der Franzose. Auch sei es ein Vorteil, dass Fahrer wie Aragon-Gewinner Enea Bastianini dort noch nie mit MotoGP-Bikes gefahren sind.

Rammerstorfer im Rookies Cup

Der Red Bull Rookies Cup, der im Rahmen der europäischen Läufe der Motorrad-WM ausgefahren wird, gilt als Talenteschmiede für künftige MotoGP-Stars. Mit dem Linzer Jakob Rosenthaler fährt seit dem Vorjahr ein Österreicher mit, nun schaffte mit Leo Rammerstorfer aus Feldkirchen an der Donau ein Zweiter die Aufnahme in den exklusiven Klub. Er war unter hunderten Nachwuchstalenten einer der acht Piloten, die sich bei einer Sichtung in Italien einen fixen Startplatz in der Rennserie für nächstes Jahr sichern konnten.