Der Weltmeister meldete sich zurück

Der Saisonauftakt unzufriedenstellend genauso wie der Topspeed seiner Yamaha – MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo haderte die letzten Wochen mit sich und der Motorrad-Welt. Wie unberechenbar aber die Königsklasse geworden ist, zeigte sich dann einmal mehr gestern. Da kehrte der Franzose tatsächlich auf die Siegerstraße zurück. Der 23-Jährige triumphierte im Grand Prix von Portugal souverän vor Landsmann und Pole-Setter Johann Zarco (Ducati).

Mit seinem neunten MotoGP-Erfolg setzte sich Quartararo auch in der WM-Wertung an die Spitze, punktgleich mit Alex Rins (Suzuki), dem Tagesvierten. Lokalmatador Miguel Oliveira erreichte mit seiner KTM den fünften Platz.

Quartararo war aus der zweiten Reihe gestartet und hatte im fünften Saisonlauf schon nach der dritten Runde die erste Position von Joan Mir (Suzuki) übernommen. Der Weltmeister von 2020 musste seine Hoffnungen dann schließlich begraben, als ihn der heranstürmende Ducati-Pilot Jack Miller (Aus) abräumte. Rins gelang eine grandiose Aufholjagd, er rollte das Feld auf den 25 Runden von ganz hinten auf. "Ehrlich gesagt, habe ich in Austin und auch in Argentinien schon genauso alles gegeben. Aber auf Strecken wie dieser fühlt sich unser Bike einfach richtig gut an. Da kann ich richtig angreifen", jubelte Quartararo.

Die Moto3 gewann Sergio Garcia (GasGas). In der Moto2, die nach einem Massensturz unterbrochen wurde, siegte Joe Roberts (Kalex).

Der einzige österreichische Starter im Red Bull Rookies Cup, der Linzer Jakob Rosenthaler, fuhr in Portimao auf die Plätze acht und elf. Der Attnanger Max Kofler belegte auf der zweiten Station der der Supersport-WM in Assen mit Ducati die Ränge 19 und 20. (fei)