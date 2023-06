Der Linzer Thomas Preining bewahrte kühlen Kopf und führt jetzt in der DTM

ZANDVOORT. "Es ist schön, jetzt zu führen. Aber noch besser wäre es, am Ende der Saison vorne zu sein", betonte Manthey-EMA-Pilot Thomas Preining, nachdem er sich im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) mit den Rängen sieben und zwei an die Spitze des Klassements gesetzt hatte.

Der 24-jährige Linzer bewies bei brütender Hitze enorme Steherqualitäten und eine herausragende Fitness. Beim DTM-Comeback in Zandvoort (es waren die ersten Rennen seit 2018) kletterten die Außentemperaturen auf über 30 Grad, im Cockpit von Preinings Porsche GT3 waren es weit mehr, zumal die Klimaanlage den Geist aufgab. Ein weiterer technischer Defekt erschwerte die Mission in den Niederlanden zusätzlich.

"Es war extrem hart, aber ich habe gepusht und 110 Prozent bis zur letzten Runde gegeben", betonte der Oberösterreicher, der sich am Sonntag nur dem souveränen Schweizer Ricardo Feller um 2,719 Sekunden geschlagen geben musste. "Natürlich wäre ein Sieg schöner gewesen, aber wir haben wirklich alles herausgeholt", sagte Preining, der auf dem 4,259 Kilometer langen Kurs mit spektakulären Steilkurven, Kuppen und Bodenwellen praktisch fehlerfrei unterwegs gewesen war. Auch die Boxenstrategie ließ keine Wünsche offen.

Auers kurzes Vergnügen

In der Meisterschaft führt das rot-weiß-rote Motorsport-Ass jetzt vier Punkte vor Feller, der Audi den ersten DTM-Erfolg seit Imola 2022 bescherte. Lucas Auer wäre im zweiten Rennen auch ganz gerne im Dunstkreis der Spitze unterwegs gewesen, doch daraus wurde nichts. Nach seinem sechsten Platz am Samstag stellte der Neffe von Ex-Formel-1-Star Gerhard Berger seinen Mercedes schon in der dritten Runde in der Garage ab. Nach einem frühen Crash war die Motorhaube stark beschädigt.

Nächste Station wird der Norisring (7. bis 9. Juli) sein, Preining ist die Vorfreude deutlich anzumerken. "Das ist für mich eines von zwei Heimrennen (neben Spielberg, 22. bis 24. September, Anm.)", ließ er die Medienvertreter wissen: "Prognosen sind schwierig. Solange wir keine Fehler machen, wird es toll." Vielleicht so toll wie im Vorjahr, als Preining ebendort seinen ersten DTM-Sieg feierte.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos