Der Große Preis ist auch 96 Jahre später noch immer heiß

Die Ducatis – zuletzt Weltmeister Bagnaia – waren in der Steiermark in den vergangenen Jahren schwer zu biegen.

Es ist bereits alles angerichtet: Am kommenden Wochenende wird der Red-Bull-Ring in Spielberg wieder zur Pilgerstätte für Motorrad-Fans, wenn die Weltmeisterschaft in der Steiermark gastiert und die Stars ihre Maschinen starten. Seit 1927 wird der Große Preis von Österreich ausgefahren, bis heute ist das Rennen dabei eine große Nummer geblieben. Ein Blick in den Rückspiegel lohnt sich dennoch.

Die Anfänge: Der "Große Preis von Österreich für Motorräder" fand zum ersten Mal 1927 auf einer Rennstrecke in Vösendorf im Süden von Wien statt. Als das Rennen nach langen sechs Stunden abgewinkt wurde, waren von ursprünglich 45 gestarteten Fahrern nur noch 19 im Rennen. Nach vier Auflagen kam die erste Pause.

Die Übersiedlung: 1947 war in Liefering die Geburtsstunde des legendären Salzburger Autobahnrennens, aus dem sich in weiterer Folge das internationale "Rupert-Hollaus-Gedächtnisrennen" und schließlich 1958 der "Große Preis von Österreich für Motorräder" entwickelte. Einer, der sich in dieser Zeit in die illustre Siegerliste eintrug, war auch der Gaspoltshofner Gerold Klinger, der 1957 mit seiner BMW trotz eines Sturzes den Bewerb in der damaligen Königsklasse bis 500 ccm gewann. Junge, unerschrockene Draufgänger waren es, die in den 1950er-Jahren Motorradrennen fuhren. Sturzräume gab es nicht.

Der Gaspoltshofner Gerold Klinger siegte 1957 azf der Salzburger Autobahn. Bild: OÖN:Oberösterreichische Nachrichten

Ab 1966 lautete die Strecke dann Salzburg–Anif–Grödig. 1970 wurde der Salzburgring eingeweiht, 1971 bekam man den WM-Status und hielt den Grand Prix vor 80.000 Zuschauern ab. Es war auch die große Zeit des legendären Italieners Giacomo Agostini, bei dessen Namen noch heute viele Motorrad-Fans mit der Zunge schnalzen. Der heute 81-Jährige triumphierte insgesamt sieben Mal in Österreich in verschiedenen Rennklassen.

Legende Giacomo Agostini feierte sieben Siege in Österreich.

Bis 1994 fanden im Salzburger Nesselgraben 22 WM-Läufe statt. Das letzte Rennen gewann der Australier Mick Doohan mit einer für damalige Verhältnisse gewaltigen Durchschnittsgeschwindigkeit von 194 km/h. Danach wurde der Salzburgring als zu gefährlich für die GP-Klassen eingestuft, auch finanzielle Probleme zwangen zum Aus.

Auf dem Salzburgring wurde die WM von 1971 bis 1994 gefahren. Bild: Feischl Dominik

Das kurze Gastspiel: Die nächsten Österreich-Rennen der WM fanden 1996 und 1997 auf dem A1-Ring in Spielberg statt. Ein junger Valentino Rossi schaffte es mit 17 Jahren hier erstmals auf das Podest. Doch was heute bei 250.000 Fans vor Ort nicht mehr vorstellbar ist, plagte damals die rot-weiß-roten Veranstalter: Aufgrund des Zuschauermangels wurde das Gastspiel in der Steiermark nach nur kurzer Zeit wieder eingestampft.

Der Herr links, Valentino Rossi, trumpfte 1996 als 17-Jähriger auf – Rang zwei. Bild: Franz Pammer

Die Neuzeit: Dem Red-Bull-Konzern und seinem mittlerweile verstorbenen Gründer Dietrich Mateschitz war es zu verdanken, dass die Motorrad-WM nach fast zwei Jahrzehnten Pause 2016 wieder in die österreichische Umlaufbahn zurückfand. Und wie! Der Klassiker wurde von Anfang an zum Zuschauermagneten. Bei acht Läufen bisher hat vor allem Ducati eine glänzende Bilanz in der MotoGP stehen. Sechs Siege sprechen eine eindeutige Sprache für die "Roten". Doch KTM hält mehr als wacker dagegen: Die beiden weiteren Triumphe gingen in der Neuzeit des Österreich-Grand-Prix an Brad Binder und Miguel Oliveira.

Das Programm in Spielberg

Donnerstag

16.10 Uhr: Pit Lane Walk

16.10 Uhr: Pit Lane Walk Freitag

8.30 Uhr: freies Training verschiedene Klassen

17 Uhr: Qualifying MotoE

17.50 Uhr: Qualifying Rookies Cup.

8.40 bis 10.40 Uhr: freies Training

10.50 bis 11.30 Uhr: Qualifying MotoGP

12.15 Uhr: 1. Rennen MotoE

12.50 bis 13.30 Uhr: Qualifying Moto3;

13.45 bis 14.25 Uhr: Qualifying Moto2

15 Uhr: Sprint MotoGP (14 Runden)

16.10 Uhr: Rennen 2 MotoE

17 Uhr: 1. Rennen Rookies Cup.

8.50 Uhr: 2. Rennen Rookies Cup

10 Uhr: Fahrerparade

11 Uhr: Rennen Moto3 (20 Runden)

12.15 Uhr: Rennen Moto2 (23 Runden)

13 Uhr: Rennen MotoEX2

13.15 bis 13.53 Uhr Vorprogramm

14 Uhr: Rennen MotoGP (28 Runden).

