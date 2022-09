In der Motorrad-Weltmeisterschaft geht es im Wochenrhythmus weiter Schlag auf Schlag. Auf Aragon, Japan folgt nun am Sonntag gleich der Grand Prix von Thailand. Der Titelkampf in der MotoGP zwischen Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia und Aleix Espargaro spitzt sich in Buriram, um das der Zirkus die letzten zwei Jahre wegen Corona einen Bogen machen musste, weiter zu. Doch mit Marc Marquez ist auch ein unberechenbarer Faktor X dazugekommen.