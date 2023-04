Dem Sprint-Sieg folgte ein Schlag ins Wasser

Während Ducati-Mann Marco Bezzecchi seinen ersten Sieg in der MotoGP beim Grand Prix von Argentinien am Sonntag ausgelassen feierte, stand Brad Binder wie ein begossener Pudel im Regen. Der Südafrikaner hatte am Samstag im Sprint-Rennen auf seiner KTM vom 15. Startplatz noch sensationell den Sieg geholt, im Grand Prix war für ihn schon nach der ersten Runde das Rennen gelaufen. Nach einem Sturz fuhr Binder als Schlusslicht abgeschlagen dem Feld hinterher. Teamkollege Jack Miller betrieb für KTM Schadensbegrenzung und brachte als Sechster WM-Punkte ins Trockene.

"Im Regen reicht eine kleine Berührung und alles kann passieren", ärgerte sich Binder über den Ausrutscher in der hektischen Startphase, in der er wie im Sprint vom 15. Startplatz aus die Aufholjagd starten wollte. Statt einer neuerlichen Sensation gab es einen unfreiwilligen Test unter Rennbedingungen. "Ich habe die verbleibenden Runden genutzt, um zu lernen."

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Lehrreich war der Grand Prix von Argentinien auch für Miller, der lange im Vorderfeld mithalten konnte, dann aber einen Podestplatz aus den Augen verlor. "Vielleicht habe ich die Reifen überbeansprucht", meinte der Australier, der dem nächsten Rennen in zwei Wochen in Texas optimistisch entgegensieht. "Wir sind auf einem guten Weg."

Mit allen Wassern gewaschen zeigte sich Marco Bezzecchi. Der 24-jährige Italiener übernahm nach seinem ersten MotoGP-Sieg auch die Führung in der WM-Gesamtwertung. "Es war eine lange Reise, und endlich ist der Moment gekommen", freute sich der Schützling von Motorrad-Legende Valentino Rossi, der in der VR46-Riders-Academy in Tavullia den Feinschliff bekommen hat. Dass dort nicht auf Asphalt, sondern auf Schotter gefahren wird, war für das Regenrennen am Sonntag sicher eine perfekte Vorbereitung.

Mehr zum Thema Motorsport Erster MotoGP-Triumph für Rossi in neuer Rolle TERMAS DE RIO HONDO. Marco Bezzecchi feierte beim Grand Prix von Argentinien seinen ersten Sieg in der MotoGP. Erster MotoGP-Triumph für Rossi in neuer Rolle

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper