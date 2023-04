Debakel für KTM und Bagnaia bei Rins-Sieg

"Ich finde, dass Honda mich nicht wirklich unterstützt. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht richtig genutzt werde." Noch vor dem Grand Prix der MotoGP in Austin hatte Alex Rins über seinen neuen Arbeitgeber geschimpft, nach dem Wochenende auf dem Circuit of The Americas dürfte die Welt beim Spanier schon ganz anders aussehen.

War er beim Sprint am Samstag schon Zweiter hinter Titelverteidiger Francesco Bagnaia geworden, setzte der 27-Jährige, der nach dem Suzuki-Aus zu Honda gewechselt war, noch einen drauf und siegte im Hauptrennen.

Er saß Weltmeister Bagnaia dermaßen im Nacken, dass dieser in Runde acht in Führung liegend mit seiner Ducati ausrutschte. Nach dem vorzeitigen Aus zuletzt in Argentinien der nächste Patzer des Italieners, der sich im Laufe der WM noch rächen könnte.

Rins gewann am Ende vor Luca Marini (Ducati) und Ex-Champion Fabio Quartararo (Yamaha). Der Sechste Marco Bezzecchi (Ducati) führt in der Gesamtwertung nun elf Punkte vor Bagnaia, Rins ist neuer Dritter und nur noch 17 Zähler zurück.

Für KTM, in der Moto2 noch dank Pedro Acosta siegreich, endete das Rennen in der Königsklasse in einem Debakel. Jack Miller rutschte auf dem dritten Platz liegend in Runde sieben weg, wenig später erwischte es auch Brad Binder. Er konnte zwar noch weiterfahren, wurde aber 13. und damit Letzter.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl