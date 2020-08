Sieg durch Miguel Oliveira, Platz drei durch Pol Espargaro, mit Brad Binder (8.) und Iker Lecuona (10.) zwei weitere Werksfahrer unter den Top Ten – KTM zeigte am zweiten MotoGP-Wochenende auf dem Red-Bull-Ring in der Steiermark eine in dieser Dimension nicht erwartete Machtdemonstration. Bei Stefan Pierer, dem Chef der Innviertler Motorradschmiede, war am Tag danach im OÖN-Gespräch überraschend wenig Euphorie, dafür umso mehr Genugtuung spürbar.