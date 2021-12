Das Titelduell auf der Baustelle

Dort, wo Max Verstappen und Lewis Hamilton am Sonntag (18.30 Uhr live in ServusTV) um eine mögliche Entscheidung in der Formel-1-WM fahren, war vor einem Jahr noch nichts außer Wüstensand. Innerhalb nur eines Jahres wurde in Saudi-Arabien eine Strecke geplant und aus dem Boden gestampft. 27 Kurven umfasst der 6,175 Kilometer lange Kurs (zweitlängster im WM-Kalender nach Spa mit 7,004) in Jeddah, der zweitgrößten Stadt im Königreich.