Das stolze Pferd lahmt

Red-Bull-Pilot Max Verstappen gewann gestern in Baku (Aze) seinen 25. Formel-1-Grand-Prix und zog in der ewigen Bestenliste mit Niki Lauda gleich. Der Niederländer kam vor seinem Teamkollegen Sergio Perez (Mex) ins Ziel, auf den er seinen WM-Vorsprung auf 21 Punkte ausbaute. Das Podest in Aserbaidschan komplettierte Mercedes-Pilot George Russell, der auch im achten Saisonrennen punktete.

Der tragische Held des Grand Prix war indes einmal mehr Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Eine Woche nachdem ihm ein Strategiefehler in Monaco einen möglichen Sieg gekostet hatte, musste er in Baku bei halber Renndistanz mit einem rauchenden Motor aufgeben. "Das ist frustrierend", sagte der Monegasse, der von der Pole- Position – seine sechste in dieser Saison – ins Rennen gegangen war. Leclerc war an der zweiten Stelle hinter Verstappen gelegen, als er ausschied. "Ich habe eigentlich keine Worte dafür, es ist eine Riesenenttäuschung", ergänzte der 24-Jährige, der trotz 34 Punkten Rückstand den WM-Titel noch nicht abschreibt. "Ich glaube noch immer, dass wir die Meisterschaft gewinnen können, aber wir müssen diese Dinge in den Griff bekommen." Dass Teamkollege Carlos Sainz früh wegen eines Hydraulikschadens ausschied, machte das Ferrari-Fiasko perfekt.

Schmerzen bei Hamilton

In Ermangelung ernsthafter Konkurrenz fuhr Red Bull Racing an der Spitze einem ungefährdeten Doppelsieg – nach Imola und Barcelona dem dritten in diesem Jahr – entgegen. "War das ein gutes Rennen, oder war das ein gutes Rennen?", fragte Verstappen rhetorisch. "Wir hatten dieses Mal eine unglaubliche Geschwindigkeit."

Letztere ließ Red-Bull-Berater Helmut Marko die Prognose abgeben, dass man Ferrari auch auf der Strecke geschlagen hätte.

Zum Fahrer des Rennens wählten die Fans keinen der Podestfahrer, sondern den viertplatzierten Lewis Hamilton. Gepeinigt von starken Rückenschmerzen, hatte der Brite sichtlich Mühe, nach der Zieldurchfahrt aus seinem Cockpit zu klettern. Aufmunternde Worte und Gratulation gab es dafür von Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der den aktuellen W13 als "Sch...kübel" bezeichnete. "Es tat unglaublich weh, die letzten zehn Runden musste ich mich zwingen durchzuhalten. Es waren die längsten Runden meines Lebens", schilderte Hamilton, der über starkes "Bouncing" ("Hüpfen") seines Boliden klagte.

Weder Mercedes noch Ferrari haben viel Zeit, ihre Probleme in den Griff zu bekommen, geht es doch gleich nach Kanada, wo schon am kommenden Sonntag in Montreal gefahren wird.