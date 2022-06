Lewis Hamilton wirkte nach dem Grand Prix in Baku am Sonntag älter, als der mit seinen 37 Jahren zweitälteste Formel-1-Pilot ist. Gebückt und langsam schlich der siebenfache Weltmeister nach Platz vier durch die Boxengasse – geplagt von Rückenschmerzen. Erst nach therapeutischen Behandlungen gab der Brite gestern grünes Licht für seinen Start am kommenden Sonntag in Montreal.