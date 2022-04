Das Pferd springt wieder: Zweiter Sieg für Ferrari

Zweiter Sieg im dritten Saisonrennen: Spätestens seit dem gestrigen Grand Prix von Australien ist nicht mehr wegzudiskutieren, dass Ferrari mit Charles Leclerc nach enttäuschenden Jahren wieder die starke Kraft in der Formel 1 ist. Der Monegasse feierte in Melbourne den vierten Rennsieg seiner Karriere. Für den 24-Jährigen war es der erste "Grand Slam" – Poleposition, Sieg, schnellste Runde und jede Runde in Führung war einem Ferrari-Piloten zuletzt in Singapur 2010 gelungen. Der hieß Fernando Alonso. "Das war das erste Mal, dass wir den Vorsprung wirklich kontrollieren konnten", sagte Leclerc.

Hinter dem wieder erstarkten Ferrari landeten gestern mit Sergio Perez (Red Bull) und George Russell (Mercedes) zwar die zwei dominierenden Rennställe der vergangenen Saison, allerdings mit ihren Nummer-zwei-Fahrern. Weltmeister Max Verstappen rollte an zweiter Stelle liegend in der 39. Runde plötzlich aus, nachdem er davor das Tempo von Leclerc nicht mitgehen hatte können. Es roch – im wahrsten Sinne des Wortes – nach einem technischen Gebrechen. "Ich rieche eine merkwürdige Flüssigkeit", funkte Verstappen an seine Crew, ehe der Niederländer deftigere Worte folgen ließ. Schon zum Saisonauftakt in Bahrain war Verstappen wegen eines Benzinproblems unverschuldet ausgefallen und hatte dadurch wertvolle Punkte im WM-Kampf verloren. 46 Zähler fehlen dem Titelverteidiger bereits auf seinen Widersacher Leclerc. "Wenn man um eine Meisterschaft kämpft, kannst du nicht schon zwei Ausfälle haben", sagte der Titelverteidiger sauer.

Löscharbeiten am Red Bull von Max Verstappen Bild: APA/William West

Stumpfe "Silberpfeile"

Auch bei Lewis Hamilton regierte nach Platz vier unmittelbar hinter Teamkollege Russell der Frust. Der siebenfache Weltmeister war nach einer Safety-Car-Phase von der dritten an die fünfte Stelle zurückgefallen. "Ihr habt mich in eine wirklich schwierige Lage gebracht", funkte der 37-Jährige an seine Box. Nach der Zieldurchfahrt ergänzte er: "Ich konnte nicht um den dritten Platz kämpfen, weil mein Motor überhitzt hat. Ich musste deshalb zurückstecken und hinten bleiben." Trost spendete der Blick auf die Teambilanz: Da mit Carlos Sainz der zweite Ferrari nicht ins Ziel kam, war Mercedes mit 27 Punkten der Rennstall mit der besten Ausbeute in Melbourne.

Während also Red Bull mit der Standfestigkeit zu kämpfen hat und Mercedes mit dem Tempo der Spitze nicht mithält, fuhr Leclerc in nur drei Rennen beachtliche 34 Zähler Vorsprung auf Verfolger Russell heraus. Auch wenn die insgesamt 23 Rennen umfassende Saison noch lange ist, läuten bei Red Bull und Mercedes ob der roten Renaissance längst die Alarmglocken. Die Scuderia "war in einer eigenen Liga", befand Red-Bull-Teamchef Christian Horner. Auf sein Team warte nun viel Arbeit.

Formel-1-Ergebnisse

Grand Prix von Australien in Melbourne (307,574 km): 1. Leclerc (Mon) Ferrari 1:27:46,548 Std., 2. Perez (Mex) Red Bull +20,524 Sek., 3. Russell (Gbr) Mercedes +25,593, 4. Hamilton (Gbr) Mercedes +28,543, 5. Norris (Gbr) McLaren +53,303, 6. Ricciardo (Aus) McLaren +53,737, 7. Ocon (Fra) Alpine +1:01,683 Min., 8. Bottas (Fin) Alfa Romeo +1:08,439, 9. Gasly (Fra) AlphaTauri +1:16,221, 10. Albon (Tha) Williams +1:19,382, 11. Zhou (Chn) Alfa Romeo +1:21,695, 12. Stroll (Can) Aston Martin +1:28,598, 13. Schumacher (D) Haas +1 Runde, 14. Magnussen (Den) Haas +1 Runde, 15. Tsunoda (Jpn) AlphaTauri +1 Runde, 16. Latifi (Can) Williams +1 Runde, 17. Alonso (Esp) Alpine +1 Runde.

Out: Sainz (Esp) Ferrari, Verstappen (Ned) Red Bull, Vettel (D) Aston Martin.

WM-Stände (3/22), Fahrer: 1. Leclerc 71, 2. Russell 37, 3. Sainz 33, 4. Perez 30, 5. Hamilton 28, 6. Verstappen 25. Konstrukteure: 1. Ferrari 104, 2. Mercedes 65, 3. Red Bull 55.