Das neue Dienstauto des Weltmeisters

Als zweites Team nach Haas präsentierte gestern Red Bull Racing seinen RB18. "Der größte Unterschied ist bisher die Sicht aus dem Cockpit", sagte Weltmeister Max Verstappen. Wegen der hohen Reifen könne man den Scheitelpunkt mancher Kurven schwerer erkennen. Bereits in zwei Wochen beginnen die Wintertests in Barcelona. "Das Auto wird rasch weiterentwickelt werden", so Teamchef Christian Horner.