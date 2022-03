Im Lusail Iconic Stadium in Katar, wo im kommenden Winter das Finale der Fußball-WM ausgetragen wird, gaben sich am Mittwoch auch MotoGP-Stars wie Weltmeister Fabio Quartararo, der vorjährige Zweite Francesco Bagnaia und 2020-Champion Joan Mir bei einer Promotion-Veranstaltung den Kick. Am Sonntag (16 Uhr, live auf ServusTV) geben sie ihren Motorrädern in der Wüste beim Saisonauftakt die Sporen. Im Jahr eins nach dem Rücktritt von Superstar Valentino Rossi ist der Titelkampf offener denn je.