Allen Fans der MotoGP dürfte bei dieser Meldung wohl das Herz aufgehen. Dani Pedrosa kehrt in Spielberg zurück in die MotoGP. Der dreifache Weltmeister fährt als Wildcard-Fahrer für den österreichischen Hersteller KTM am Rennwochenende vom 6. bis 8. August ausgerechnet in der Steiermark um den Sieg.

Sein letztes Rennen bestritt der Spanier in Valencia 2018. Seither sträubte sich der 35-Jährige in Sachen Comeback. Nun gelang es KTM, ihn davon zu überzeugen. In seiner erfolgreichen Karriere gelangen Pedrosa bisher 54 Rennsiege, 49 Pole-Positions und 153 Podestplätze.