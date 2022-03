Corona: Vettel verpasst den Auftakt

Der Formel-1-Saisonauftakt am Sonntag in Bahrain (16 Uhr, live auf ORF1) findet ohne Ex-Weltmeister Sebastian Vettel statt. Der Aston-Martin-Pilot lieferte einen positiven Coronatest ab und wird in Sakhir von seinem deutschen Landsmann Nico Hülkenberg ersetzt.

Hülkenberg, mittlerweile eigentlich Experte bei ServusTV, bestritt seine letzten Rennen in der Formel 1 in der Saison 2020. Schon damals kam er als Ersatzmann bei Racing Point zu zwei Einsätzen wegen Covid-19-Erkrankungen: In Silverstone ersetzte er Sergio Perez, auf dem Nürburgring Lance Stroll. Der 34-jährige Hülkenberg war in der Vorsaison von Aston Martin zum Ersatzfahrer berufen worden und ist in dieser Funktion nach dem Vettel-Ausfall nun weiter die erste Wahl.

Vor Vettel hatte es in Bahrain bereits den McLaren-Piloten Daniel Ricciardo erwischt. Der Australier verpasste zwar die Testfahrten am vergangenen Wochenende, erhielt für das Rennwochenende aber die Freigabe, nachdem zwei Tests negativ ausgefallen waren.

Start in eine neue Ära

Heute im Training wird erstmals die wahre Leistungsstärke der Teams zu sehen sein, was einen Vergleich der neuen Autos mit ihren Vorgängermodellen ermöglicht. "Ich bin aufgeregt, dass wir die Aufmerksamkeit jetzt auf das Rennfahren legen können. Es ist eine komplett neue Ära für den Sport, alles kann passieren", sagte Weltmeister Max Verstappen.

Um die Ausgeglichenheit zu fördern, haben die Macher der Formel 1 auf ein komplett neues Aerodynamik-Reglement gesetzt. Der Unterboden generiert nun den Hauptanteil des Abtriebs, um das Heck des Autos sollen sich keine den Hintermann störenden Luftverwirbelungen ("Dirty Air") mehr bilden. "Der Fokus ist, das Feld näher zusammenzubringen und es einfacher zu machen, hintereinander herzufahren. Ich hoffe, wir sehen das beim ersten Rennen", meinte der Red-Bull-Pilot.

"Alles ist neu, also gibt es eine Menge Unbekannte vor dem ersten Rennen der Saison. Ich freue mich darauf zu sehen, wo wir am Samstag im Qualifying im Vergleich zum Rest des Feldes stehen", blickte der Niederländer voraus.