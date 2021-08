Ciao! Valentino Rossis letzter Auftritt in Österreich

Als Valentino Rossi vergangene Woche bekanntgab, seine Karriere nach dieser Saison zu beenden, mag der Superstar die Motorrad-Welt noch ein wenig auf dem falschen Fuß erwischt haben. Gerade einmal 45.000 Zuschauer waren zum Finnland-Ersatzrennen nach Spielberg gepilgert, in dem der 42-Jährige seine Abschiedstournee mit einem 13. Platz einläutete. Zum angestammten Österreich-Termin am Sonntag (14 Uhr live auf ServusTV) wird sich das ändern: Rund 200.000 Fans werden zum letzten "Rossi-Schauen" in Österreich erwartet. Viele der Zuschauer haben nach dem Corona-Bann im Vorjahr ihre Tickets behalten.

"Es war richtig, diese Ankündigung zu machen", ist Rossi zu einem Teil froh darüber, für sich und alle um ihn herum endlich Klarheit zu haben. Die Nähe zu Italien erlaubte es ihm diese Woche, die Akkus bei einem dreitägigen Heimatbesuch aufzuladen. Nun habe er Lust darauf, in den acht ausstehenden Karriererennen noch "ein paar schöne Ergebnisse zu holen – und Spaß zu haben". Und Rossi wäre nicht Rossi, hätte er auf die Frage, ob ihn ein außergewöhnliches Ergebnis noch umstimmen könnte, nicht lachend geantwortet: "Alles hängt von den Ergebnissen ab. Wenn ich also Weltmeister werde, fahre ich auch nächstes Jahr."

Da er derzeit nur WM-19. ist, gilt es als wahrscheinlicher, dass er auf vier Räder umsattelt. Von einem DTM-Einstieg ist die Rede.