Die Motorrad-Welt wird wohl noch Tage, wenn nicht Wochen und Monate brauchen, um diese Nachricht wirklich zu verdauen. Bevor heute mit dem Freien Training das WM-Doppel auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg eingeläutet wird, servierte Superstar Valentino Rossi einen Paukenschlag. Nach über einem Vierteljahrhundert in der Weltmeisterschaft verkündete der 42-jährige neunfache Weltmeister gestern, dass er mit Saisonende das Bike in die Garage stellen wird.