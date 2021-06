Christian Klien: "Spielberg ist für die meisten Fahrer etwas ganz Besonderes"

Als eine "kleine Weltreise" bezeichnet der Vorarlberger Christian Klien, Österreichs bislang letzter Pilot in der Formel 1, die Autofahrt von seiner Wahlheimat Schweiz nach Spielberg in die Steiermark. Doch wenn die Königsklasse des Motorsports am Red-Bull-Ring am Sonntag (15 Uhr, live auf ServusTV und Sky) zum ersten von zwei Rennen auffährt, darf der 38-Jährige nicht fehlen.