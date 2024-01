Chris Ingram: Er forderte schon Loeb

"Ich bin bereit für den Schnee in Österreich", posaunte Chris Ingram vor Weihnachten in sozialen Medien seine Freude auf die erstmalige Teilnahme an der Jännerrallye hinaus. Der Europameister von 2019, der erste Brite, der diesen Titel holte, reiht sich in die Reihe von internationalen Top-Fahrern ein, die dem Rennen im Mühlviertel immer wieder die Ehre geben. Das hängt auch mit dem günstigen Termin unmittelbar vor dem alljährlichen WM-Auftakt in Monte Carlo zusammen. Ingram nützt den Auftritt mit einem Skoda, um wertvolle Testkilometer zu sammeln.

Doch obwohl der 29-Jährige hinter dem Lenkrad ein Könner ist – so forderte er im Vorjahr bei einem Meisterschaftslauf in Frankreich auch Rallye-Legende Sebastien Loeb bis zur letzten Sonderprüfung –, muss er wie etwa auch Österreichs Meister Simon Wagner und viele weitere schnelle Leute alljährlich um sein Budget raufen. "Du kannst dir mit Geld kein Talent kaufen, aber es gibt dir im Motorsport einfach mehr Möglichkeiten", sagt Ingram, der sich nur mittels Crowdfunding-Aktionen über Wasser hält. Für Wagner steht dabei fest: "Einer wie er müsste eigentlich fix in der WM unterwegs sein." So aber ist er ab heute im Mühlviertel einer der Favoriten. Topleute wie er können auch ohne Streckenkenntnis ihre Klasse ausspielen. Das bewies schon im Vorjahr der französische Gewinner Adrien Fourmaux.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl

