Budgetgrenze: Hamilton fordert harte Strafe

Anstelle sich beim Grand Prix der USA in Austin am Sonntag (21 Uhr live in ORF1) auf die Fixierung des Konstrukteurstitels zu konzentrieren, kocht das Thema der drohenden Strafe hoch. Dabei bekommt auch der Motorsportweltverband FIA sein Fett ab. "Wenn sie so locker mit den Regeln umgehen, gehen alle Teams drüber und geben Millionen mehr aus", sorgt sich Ex-Weltmeister Lewis Hamilton um die Integrität des Sports. "Wenn es dafür nur einen Klaps auf die Finger gibt, ist das nicht gut für den Sport", so der Brite weiter.

Da die Überschreitung laut FIA "geringfügig" ausfiel, ist kein Punkteabzug vorgesehen.