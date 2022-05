Brad Binder: "Ich bin frustriert"

"Das ist ein wunderschöner Tag", sagte MotoGP-Pilot Francesco Bagnaia nach seinem ersten Saisonsieg in Jerez. Der Italiener hatte sich nach einem mäßigen Saisonstart auf seiner Ducati gestern vor Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) und Aleix Espargaro (Aprilia) durchgesetzt. Marc Marquez (Honda) wurde Vierter. Laut Bagnaia könne er nun das wahre Potenzial seiner Maschine zeigen, war er doch im Vorjahr gegenüber Quartararo hier noch chancenlos gewesen.

Kein Wörtchen mitzureden um die Top-Plätze hatte KTM. Ein zehnter Platz von Brad Binder war das höchste der Gefühle für die Munderfinger, Miguel Oliveira kam zwei Plätze dahinter ins Ziel. Nach dem verheißungsvollen Saisonstart mit Binders zweiten Platz beim Auftakt in Katar sowie Oliveiras Sieg in Indonesien ist bei den Innviertlern Sand ins Getriebe gekommen. "Im Rennen hatte ich starke Vibrationen, die vom Hinterrad kamen. Das machte es super schwierig, mit den Jungs zu kämpfen", sagte der Südafrikaner zerknirscht. Das habe es schwierig gemacht, das Motorrad vor dem Kurveneingang zu verzögern. "Ich bin frustriert, weil ich weiß, dass ich hier einen guten Job hätte machen können", so Binder weiter.

Vorne bleibt die MotoGP-Saison spannend. Mit Bagnaia gibt es nun bereits fünf Sieger in den bisherigen sechs Rennen. Quartararo baute seine Führung in der WM aus, er hat 89 Punkte auf dem Konto. Es folgen Espargaro (82), der Italiener Enea Bastianini (Ducati/69) und der Spanier Alex Rins (69). Der Suzuki-Pilot landete nach einem Ausflug ins Kiesbett außerhalb der Punkteränge. Binder ist Achter.

In der Moto3 siegte der Spanier Izan Guevara (Gasgas), in der Moto2 der Japaner Ai Ogura (Kalex).