Binder muss "Sonntagsfahrer" werden

"Die nächsten drei Rennen werden im Titelkampf richtungsweisend sein", prophezeit ServusTV-Experte Stefan Bradl. In Mugello nimmt die Motorrad-WM nach vierwöchiger Pause dieses Wochenende (heute, 14.30 Uhr/Sonntag, ab 11 Uhr, live ServusTV) wieder Fahrt auf, und mit Brad Binder liegt ein KTM-Pilot in glänzender Lauerposition. Der Südafrikaner hat als Dritter nur 13 Punkte Rückstand auf WM-Leader Francesco Bagnaia (Ducati), während dessen Markenkollegen Marco Bezzecchi nur ein Zähler auf seinen Landsmann fehlt. Doch Binder weiß, dass er für den vom Werk in Mattighofen so heiß ersehnten WM-Titel in der Königsklasse MotoGP noch stärker zum "Sonntagsfahrer" werden muss.

"In den Sonntagsrennen hatte ich heuer noch nicht allzu viel Glück", gibt der 27-Jährige zu. Dafür glänzte Binder bislang wie kein anderer vor allem in den in dieser Saison bei jedem GP-Wochenende neu eingeführten Sprints über die halbe Distanz des Hauptrennens am Samstag. In Argentinien und Jerez gewann er, in Le Mans schaute Rang zwei heraus. "Das neue Format kommt mir definitiv entgegen", sagt Binder, der ohne die Sprints nur auf Platz sechs liegen würde.

Die Rennen in Italien versprechen aber auch so hitzig zu werden. Schon gestern im zweiten Training lag die Asphalttemperatur bei strahlendem Sonnenschein bei fast 45 Grad. WM-Titelverteidiger Bagnaia setzte da in 1:45,436 Minuten die Tagesbestzeit, und das, obwohl der Italiener nach seinem Sturz in Le Mans zur Entlastung seines verletzten rechten Knöchels im Fahrerlager auf Krücken unterwegs ist. "Ich bin nicht bei 100 Prozent", gibt der Ducati-Werkspilot zu. Doch für sein Werk zählt nur der Sieg zuhause. "Beim Heimrennen auf ihrer Teststrecke werden sie volles Programm auffahren und unbedingt gewinnen wollen", glaubt Bradl.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl