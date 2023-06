Beim Hunderter von Le Mans jubelte Rückkehrer Ferrari

58 Jahre nach dem Sieg von Jochen Rindt hat Ferrari die 100. Auflage der "24 Stunden von Le Mans" wieder gewonnen. Der von den Italienern Pier Guidi und Ex-Formel-1-Fahrer Antonio Giovinazzi sowie dem Briten James Calado pilotierte Ferrari AFCore mit der Nummer 51 setzte sich gestern nach einem späten Boxendrama vor einem Toyota mit den Vorjahresgewinnern Sebastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley durch. Die Japaner verpassten damit beim Langstrecken-Klassiker ihren sechsten Triumph in Folge.

Das Finish des Jubiläumsrennens, das auch zur Langstrecken-WM zählt, hatte es in sich. Guidi konnte nach dem finalen Boxenstopp erst nach einem Restart des Autos losfahren. Das eigentlich schon geschlagene Toyota-Team um den Schweizer Ex-Formel-1-Fahrer Buemi witterte noch einmal seine Chance. Der Vorsprung Ferraris war auf 51 Sekunden geschmolzen, dennoch sollte es am Ende reichen. Beim Le-Mans-Comeback nach 50 Jahren in der Königsklasse ("Hypercars") hatte der Bolide der Scuderia bei Rennende schließlich die Nase 1:22 Minuten vor dem Toyota GR010 Hybrid.

Auch für den Österreicher Rene Binder endete der Tag durchaus erfolgreich. In der LMP2-Klasse wurde der Tiroler Dritter. Mit ihm gemeinsam pilotierten Neel Jani aus der Schweiz sowie der Chilene Nico Pino den Oreca 07. In der Gesamtwertung landete das für das französische Duqueine-Team startende Trio auf Platz zwölf. Zwei Ränge dahinter landete der Österreicher Ferdinand Habsburg mit dem belgischen Team WRT.

Riesenkulisse und viele Ausfälle

300.000 Fans verfolgten das Spektakel entlang der Strecke, mehr als ein Drittel der 62 gemeldeten Autos kam nicht ins Ziel. US-Basketballstar LeBron James hatte das Rennen am Samstag gestartet. Die Premiere des Klassikers fand im Mai 1923 statt.

