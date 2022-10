Bei den Interviews wurde Verstappen zum Weltmeister

Max Verstappen ist zum zweiten Mal Formel-1-Weltmeister. Der Niederländer feierte gestern in Suzuka den zwölften Sieg im 18. Saisonrennen, womit der 25-Jährige seinen WM-Vorsprung im fünftletzten Grand Prix auf uneinholbare 113 Punkte ausbaute.

Dabei wusste Verstappen, der vor Charles Leclerc (Ferrari) und Red-Bull-Kollegen Sergio Perez über den Zielstrich fuhr, selbst nicht, dass dies die Titelverteidigung war. Zu chaotisch war der Große Preis von Japan, bei dem wegen einer zweistündigen Regen-Unterbrechung insgesamt nur 28 der insgesamt 53 Runden absolviert wurden. "Nach dem ersten Interview kam jemand von der FIA (Motorsport-Weltverband; Anm.) zu mir und hat gesagt, dass ich Weltmeister bin. Weil Charles eine Strafe bekommen hat", schilderte Verstappen bei "ServusTV". Leclerc wurde wegen einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe für das Abkürzen der Schikane hinter Perez zurückgereiht. "Wir haben die Übersicht verloren, aber es ist wurscht, wir sind Weltmeister", ergänzte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko.

Das Team habe es zunächst auch nicht mitbekommen, "unser Strategist hat gesagt, jetzt fehlt noch ein Punkt", erklärte Marko. Doch dann überraschte die Formel 1 mit einer Einblendung bei der Siegerehrung. "Und wie der da oben sagt, Weltmeister, ist es uns erst klar geworden. Ganz komische Situation, aber umso erfreulicher." Red-Bull-Teamchef Christian Horner war ebenfalls überglücklich: "Max hat sich das absolut verdient. Er ist unglaublich gefahren, nicht nur heute, die gesamte Saison herausragend."

Kaum Sicht und Halt beim Großen Preis von Japan Bild: APA/Toshifumi Kitamura

Titelverteidigung im Honda-Land

Die nahezu perfekte Saison von Verstappen – er hat gute Chancen, den Rekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel (je 13) für die meisten Saisonsiege zu brechen – hatte dessen Titelverteidigung nur noch zu einer Frage der Zeit werden lassen. Dass diese ausgerechnet im Land von Red Bulls Motorenlieferant Honda passierte, ergab ein stimmiges Bild. Der 1962 eröffnete Kurs war einst von Firmengründer Soichiro Honda in Auftrag gegeben worden und hat nun zu dessen 60-Jahr-Jubiläum sowie nach dreijähriger Corona-Pause ein Comeback im Formel-1-Kalender gefeiert.

"Ich glaube, Red Bull Racing und Honda haben in dieser Saison etwas ganz Besonderes geschaffen", wusste Verstappen, bei wem er sich zu bedanken hatte. "Es ist in der ganzen Hektik von so vielen Rennen nicht immer einfach, aber man muss zwischendurch mal innehalten und zu schätzen wissen, was dieses Team 2022 leistet. Ganz ehrlich: Noch so eine Saison, das wird schwierig", blickte der Champion mit einem Auge schon auf die nächste Saison.

"Das ist inakzeptabel"

Die Rückkehr der "Königsklasse" nach Suzuka hatte einen Schönheitsfehler in Form eines Bergungsfahrzeugs. Dieses war nach dem Unfall von Carlos Sainz in Runde eins bei schlechter Sicht zu früh auf die Strecke geeilt.

"Das ist inakzeptabel, das kann ich nicht fassen", regte sich AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly am Boxenfunk auf. "Ich hätte mich umbringen können." Sein guter Freund Jules Bianchi war 2014 bei ähnlichen Bedingungen in Suzuka mit einem Bergungsfahrzeug kollidiert und einige Monate später gestorben. "Kein Respekt für das Leben der Fahrer, kein Respekt vor Jules’ Gedächtnis, unglaublich", schrieb Philippe Bianchi, Vater von Jules, auf Instagram.