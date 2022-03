Bastianini läutete WM mit einer Überraschung ein

Fausto Gresini dürfte gestern im Himmel Freudensprünge gemacht haben. Italiens früherer Motorrad-Weltmeister, eine graue Eminenz im WM-Fahrerlager, verstarb im Vorjahr an einer Lungenentzündung nach einer Corona-Erkrankung mit nur 60 Jahren, sein Erbe wird mit dem Gresini-Team weitergeführt. Gestern schenkte ihm Landsmann Enea Bastianini auf einer Vorjahres-Ducati beim Saisonauftakt in Katar den Sieg in der Königsklasse MotoGP. Der KTM-Rennstall jubelte beim Flutlicht-Rennen über Platz zwei von Brad Binder, während Titelverteidiger Fabio Quartararo seine Yamaha nur auf Rang neun ins Ziel brachte und auch das Ducati-Werksteam mit Pecco Bagnaia, der Pole-Setter Jorge Martin abräumte, und Jack Miller (Aufgabe) einen Totalausfall zu verkraften hatte.

Gresinis Witwe Nadia Padovani liefen in der Kommandozentrale am Losail International Circuit schon während des Rennens die Tränen herunter. Der 24-jährige Bastianini, der bereits bei den Winter-Tests mit einer Bestzeit Stärke demonstrierte, hatte im letzten Renndrittel auf den lange führenden Spanier Pol Espargaro (Honda) aufgeschlossen und diesen überholt. Espargaro unterlief daraufhin in der ersten Kurve auch noch ein Fehler, der ihn dann hinter Binder auf Rang drei zurückwarf. Es sollte bis zum Rennende so bleiben. Auch der achtfache Weltmeister Marc Marquez hatte als Fünfter hinter seinem spanischen Landsmann Aleix Espargaro (Aprilia) nichts mehr entgegenzusetzen.

"Es ist für uns und das ganze Team ein so emotionaler Moment, wir haben alle geweint", sagte Bastianini, der 2020 beim Großen Preis von Österreich in der Moto2 noch um Haaresbreite einem schweren Unfall entging.

Freudig war gestern dafür die Stimmung in der KTM-Box, wo nach durchwachsener Vorsaison und bisher keinen guten Ergebnissen in Katar vieles im Unklaren war. Bis zu Binders Husarenritt zu Rang zwei. "Hier auf das Podium zu fahren, ist der totale Wahnsinn", frohlockte Motorsportchef Pit Beirer.

Rossis Team mit zwei Siegen

Auch wenn der Chef als frischgebackener Papa einer Tochter lieber zuhause blieb, bereitete die VR46-Mannschaft Valentino Rossi gleich einmal große Freude. In der Moto2-Klasse ging der Sieg an den Italiener Celestino Vietti aus der Nachwuchs-Akademie der Motorrad-Legende, in der Moto3 gewann mit Andrea Migno ebenfalls ein Italiener aus der Schmiede des Mannes aus Tavullia. Dabei profitierte Migno aber von großem Pech des Japaners Ayumu Sasaki, der bereits mit mehreren Sekunden Vorsprung führte, dessen Verkleidung an seiner Husqvarna sich dann nach einem Highsider aber löste.

Der nächste WM-Lauf findet nun in zwei Wochen in Mandalika (Indonesien) statt. (fei)